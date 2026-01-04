Двалишвили выложил картинку с Чимаевым, Махачевым, Перейрой и Уайтом
Двалишвили выложил ИИ-картинку с чемпионами UFC.
Экс-чемпион UFC Мераб Двалишвили выложил фото, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором он едет на автомобиле с президентом UFC Даной Уайтом и чемпионами промоушена Хамзатом Чимаевым, Алексом Перейрой и Исламом Махачевым.
«В этой удивительной жизни я побеждаю». Двалишвили подвел итоги 2025 года
Майкл Биспинг: «Мерабу стоит взять паузу. Дать Яну подраться с Умаром, а потом встретиться с победителем»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости