Двалишвили выложил картинку с Чимаевым, Махачевым, Перейрой и Уайтом

Двалишвили выложил ИИ-картинку с чемпионами UFC.

Экс-чемпион UFC Мераб Двалишвили выложил фото, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором он едет на автомобиле с президентом UFC Даной Уайтом и чемпионами промоушена Хамзатом Чимаевым, Алексом Перейрой и Исламом Махачевым.

