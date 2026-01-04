  • Спортс
  Пэдди Пимблетт: «Мой день рождения подождет до 24 января. В тот же вечер мы будем праздновать мой титул»
Пэдди Пимблетт: «Мой день рождения подождет до 24 января. В тот же вечер мы будем праздновать мой титул»

Боец UFC Пэдди Пимблетт признался, что перенес празднование дня рождения до титульного боя.

«Мой день рождения подождет до 24 января. В тот же вечер мы будем праздновать мой титул», – сказал Пимблетт.

Напомним, Пимблетт подерется с Джастином Гейджи в ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе за пояс временного чемпиона UFC.

Пимблетт родился 3 января 1995 года.

Шара Буллет: «Понимаю, почему Царукяну не дали титульник. Paramount Pictures нужен западный зритель»

Люк Рокхолд: «UFC пытаются создать лучшие условия для Пимблетта, чтобы сделать его чемпионом и вернуть интерес Великобритании»

