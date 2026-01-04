Джонсон – о матчмейкинге UFC: «MMA – не спорт»

Деметриус Джонсон раскритиковал матчмейкинг UFC.

Экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон жестко высказался о политике промоушена.

«Обычно, когда спортсмен находится на самой длинной победной серии в дивизионе, он должен быть главным претендентом, верно? Потому я всегда говорю, что MMA – не спорт», – сказал Джонсон.

