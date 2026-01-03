Даниэль Кормье: «Если бы я сейчас был в расцвете сил, то доминировал бы в полутяжелом весе. Там нет борцов»

Даниэль Кормье считает, что в полутяжелом весе нет бойцов с хорошим грэпплингом.

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что в полутяжелом весе нет бойцов с хорошим грэпплингом.

«Если бы я сейчас был в расцвете сил, то доминировал бы в полутяжелом весе. Там вообще нет борцов. Серьезно. Нет людей с хорошим уровнем грэпплинга. Я бы просто всех уничтожил.

Интересно было бы подраться с Алексом Перейрой , потому что он самая большая звезда – а любой боец заинтересован в деньгах. Но и у него нет борьбы.

Знаете, кто входил в топ рейтинга, когда я дрался? Джон Джонс , Райан Бейдер , Фил Дэвис , Рашад Эванс . Тогда было огромное количество борцов. Сейчас ситуация совершенно иная», – сказал Кормье.

