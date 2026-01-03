Даниэль Кормье: «Если бы я сейчас был в расцвете сил, то доминировал бы в полутяжелом весе. Там нет борцов»
Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что в полутяжелом весе нет бойцов с хорошим грэпплингом.
«Если бы я сейчас был в расцвете сил, то доминировал бы в полутяжелом весе. Там вообще нет борцов. Серьезно. Нет людей с хорошим уровнем грэпплинга. Я бы просто всех уничтожил.
Интересно было бы подраться с Алексом Перейрой, потому что он самая большая звезда – а любой боец заинтересован в деньгах. Но и у него нет борьбы.
Знаете, кто входил в топ рейтинга, когда я дрался? Джон Джонс, Райан Бейдер, Фил Дэвис, Рашад Эванс. Тогда было огромное количество борцов. Сейчас ситуация совершенно иная», – сказал Кормье.
Даниэль Кормье: «Царукян и Топурия – лучшие легковесы в мире. Они обязательно должны подраться»
Богдан Гуськов: «Надеюсь, мой следующий бой состоится в феврале-марте. Хочу встретиться с Блаховичем»