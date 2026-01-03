Топурия опроверг информацию о вызове в суд по делу о насилии: «Повестка связана исключительно с вопросом опеки над дочерью»

Илия Топурия опроверг информацию о вызове в суд по делу о домашнем насилии.

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия опроверг информацию о вызове в суд по делу о домашнем насилии.

Ранее испанское издание El Mundo опубликовало материал, в котором утверждалось, что жена Топурии Джорджина Баделл обвинила бойца в «домашнем и гендерном насилии», а также в «нанесении телесных повреждений».

«Я всегда испытывал глубокую благодарность за уважительное отношение со стороны сотрудников медиа, которые были и продолжают оставаться важной частью моего пути. Понимаю, что статус публичной фигуры означает и уязвимость перед фейковыми новостями и вводящими в заблуждение, сенсационными заголовками, цель которых – собрать клики.

Вчера одно из изданий опубликовало материал с ложным заголовком, в котором утверждалось, что меня якобы вызвали для дачи показаний по делу о домашнем насилии. Позже этот заголовок был изменен, поскольку он не соответствовал действительности. Меня никогда не вызывали в суд по такому поводу, хотя, разумеется, я готов дать показания, если когда-либо это потребуется.

Фактически, в силу особенностей работы судебной системы, я обязан явиться в суд, но повестка связана исключительно с семейным и административным вопросом, касающимся поездки моей дочери за границу. Я не имел возможности видеть ее уже четыре месяца, несмотря на многочисленные попытки», – написал в социальных сетях Топурия.

