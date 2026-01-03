Аник – о критике в адрес Чимаева и Махачева: «Их бои не считают зрелищными? В каком мире мы находимся?»
Комментатор UFC Джон Аник высказался о критике в адрес чемпионов промоушена Хамзата Чимаева и Ислама Махачева.
«Мы были в восторге от выступлений Хамзата и Ислама. А потом, когда выходили из эфира, слышали разговоры о том, что их поединки не были зрелищными. После такого остается лишь думать: в каком мире мы находимся?
Я вообще считаю, что в нашем спорте правила заточены под ударников. Должно ведь быть так: если Джек Делла Маддалена в конце первого раунда лежал на спине, то и второй раунд он должен начинать в этом положении. В этом есть логика», – сказал Аник.
Аник – о турнире UFC в Белом доме: «В карде будет шесть или семь титульных боев. Все к этому идет»
Джо Роган сравнил Хабиба и Махачева: «Ислам на другом уровне. Он еще на одну ступень выше»