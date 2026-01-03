  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Майкл Биспинг: «Мерабу стоит взять паузу. Дать Яну подраться с Умаром, а потом встретиться с победителем»
3

Майкл Биспинг: «Мерабу стоит взять паузу. Дать Яну подраться с Умаром, а потом встретиться с победителем»

Майкл Биспинг посоветовал Мерабу Двалишвили взять паузу в выступлениях.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг посоветовал Мерабу Двалишвили взять паузу в выступлениях.

«Я считаю, что Мерабу стоит взять паузу – примерно на шесть месяцев. За это время можно дать Петру Яну подраться с Умаром Нурмагомедовым, а потом уже вернуться и выйти на бой с победителем. Полгода отдыха пойдут ему только на пользу.

Ему стоит поехать в Грузию, насладиться плодами своего тяжелого труда, провести время с семьей и просто на время забыть о боях», – сказал Биспинг.

В 2025-м Двалишвили провел три успешные титульные защиты, но уступил Яну судейским решением на последнем номерном турнире года.

«В этой удивительной жизни я побеждаю». Двалишвили подвел итоги 2025 года

Баутиста хочет пятираундовый реванш с Умаром: «Люди говорили мне: «Ты так его вымотал, что он даже давать интервью не мог»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
logoUFC
logoПетр Ян
logoМераб Двалишвили
logoМайкл Биспинг
logoУмар Нурмагомедов
logoMMA
легчайший вес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Махачев хочет, чтобы Умар получил реванш с Мерабом: «Нужно закрыть поражение. А добраться до пояса время еще есть»
27 декабря 2025, 18:35
Евгений Гончаров: «Куда интереснее сейчас сделать бой Яна с О’Мэлли, а уже потом – трилогию с Мерабом»
26 декабря 2025, 17:20
Мухаммад похвалил Мераба за стойкость в бою с Яном: «Он стонал от боли, но продолжал идти вперед»
13 декабря 2025, 11:35
Главные новости
Аник – о критике в адрес Чимаева и Махачева: «Их бои не считают зрелищными? В каком мире мы находимся?»
11 минут назад
Топурия опроверг информацию о вызове в суд по делу о насилии: «Повестка связана исключительно с вопросом опеки над дочерью»
сегодня, 14:50
Хабиб – об Умаре: «Его путь набирает очень интересный оборот. Победа над Фигейредо откроет двери в элиту»
сегодня, 14:30
Аник – о турнире UFC в Белом доме: «В карде будет шесть или семь титульных боев. Все к этому идет»
сегодня, 12:45
Водителю Энтони Джошуа предъявлены обвинения после ДТП в Нигерии. У него не было прав
сегодня, 12:30
Исраэль Адесанья: «В бокс вы меня не затащите. У каждого есть своя цена, но мои требования вам не по карману»
сегодня, 12:00
Илия Топурия предстанет перед судом по делу о домашнем насилии. Заседание состоится 7 января (El Mundo)
сегодня, 10:50
Баутиста хочет пятираундовый реванш с Умаром: «Люди говорили мне: «Ты так его вымотал, что он даже давать интервью не мог»
сегодня, 10:30
Джо Роган: «Тяжелый дивизион сейчас в плачевном состоянии. Бойцов чемпионского уровня почти нет»
сегодня, 10:20
Монсон назвал лучших бойцов ММА в 2025 году: «Чимаев, Ян и Махачев»
сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото