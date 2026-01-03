Майкл Биспинг: «Мерабу стоит взять паузу. Дать Яну подраться с Умаром, а потом встретиться с победителем»

Майкл Биспинг посоветовал Мерабу Двалишвили взять паузу в выступлениях.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг посоветовал Мерабу Двалишвили взять паузу в выступлениях.

«Я считаю, что Мерабу стоит взять паузу – примерно на шесть месяцев. За это время можно дать Петру Яну подраться с Умаром Нурмагомедовым , а потом уже вернуться и выйти на бой с победителем. Полгода отдыха пойдут ему только на пользу.

Ему стоит поехать в Грузию, насладиться плодами своего тяжелого труда, провести время с семьей и просто на время забыть о боях», – сказал Биспинг.

В 2025-м Двалишвили провел три успешные титульные защиты, но уступил Яну судейским решением на последнем номерном турнире года.

