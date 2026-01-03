  • Спортс
Аник – о турнире UFC в Белом доме: «В карде будет шесть или семь титульных боев. Все к этому идет»

Джон Аник высказался о предстоящем турнире UFC в Белом доме.

Комментатор UFC Джон Аник высказался о предстоящем турнире промоушена в Белом доме.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в карде будет восемь или девять титульных боев.

«Восемь поединков за пояс? Это звучит идеалистично и крайне амбициозно. Но я действительно считаю, что мы движемся в направлении, при котором на лужайке Белого дома можно будет увидеть шесть или семь титульных боев. Все к этому идет.

Если подумать, то турниры UFC 324 и UFC 325 будут проведены до начала февраля. Так что чемпионы, которые выступят на этих турнирах, успеют восстановиться. Затем у нас не будет номерных ивентов целый месяц, а в марте турнир возглавит нетитульный бой. Поэтому к июню многие чемпионы будут доступны», – сказал Аник.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
