Водителю Энтони Джошуа предъявлены обвинения после ДТП в Нигерии. У него не было прав

Водителю Энтони Джошуа предъявлены обвинения после ДТП в Нигерии.

Водителю автомобиля, на котором бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа попал в автокатастрофу, были предъявлены обвинения.

Авария произошла 29 декабря в Нигерии. В результате ДТП погибли два близких друга Джошуа – сам боксер был госпитализирован с травмами.

После задержания 46-летнему Аденийи Моболаджи Кайоде предъявил обвинения по четырем пунктам – «опасное вождение, повлекшее смерть», «неосторожная езда», «вождение без должного внимания», а также «вождение без действующих водительских прав».

Сумма залога была установлена в размере $3,5 тысяч.

