Исраэль Адесанья: «В бокс вы меня не затащите. У каждого есть своя цена, но мои требования вам не по карману»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о возможном переходе в бокс.

«Считаю, что моя карьера закончится в UFC. Я всегда говорил себе: «Нет, этого не будет, в бокс вы меня не затащите». Ведь ММА – это высшая форма боевых искусств. Ты используешь все конечности, весь свой арсенал. Как я, будучи одним из тех, кто был на вершине этого спорта, могу сказать: «О, теперь я пойду в бокс»?

Я всегда говорил «нет», потому что чувствовал, что мое наследие уже высечено в камне. Но, конечно, у каждого есть своя цена. И я думаю, что два месяца назад я пришел к своей. Но мои требования вам не по карману. Я не думаю, что кто-то сможет себе это позволить. Возможно, только Турки Аль эш-Шейх . Но и это маловероятно», – сказал Адесанья.

Адесанья (24-5) в последний раз дрался в феврале, когда досрочно уступил Нассурдину Имавову . Он идет на серии из трех поражений.

