Илия Топурия предстанет перед судом по делу о домашнем насилии. Заседание состоится 7 января (El Mundo)

Илия Топурия предстанет перед судом по делу о домашнем насилии.

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия предстанет перед судом по делу о домашнем насилии. Об этом сообщает издание El Mundo.

Жена Топурии Джорджина Баделл обвинила его в «домашнем и гендерном насилии», а также в «нанесении телесных повреждений». Первое заседание состоится 7 января – основным вопросом станет опека над их дочерью. Баделл просит суд разрешить ей покинуть Испанию вместе с ребенком.

Топурия ранее приостановил выступления в UFC по семейным обстоятельствам. Его последний бой состоялся в июне и закончился победой – над Чарльзом Оливейрой нокаутом в первом раунде.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: El Mundo
