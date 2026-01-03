  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Баутиста хочет пятираундовый реванш с Умаром: «Люди говорили мне: «Ты так его вымотал, что он даже давать интервью не мог»
5

Баутиста хочет пятираундовый реванш с Умаром: «Люди говорили мне: «Ты так его вымотал, что он даже давать интервью не мог»

Марио Баутиста хочет пятираундовый реванш с Умаром Нурмагомедовым.

Боец легчайшего веса UFC Марио Баутиста заявил, что хочет получить пятираундовый реванш с Умаром Нурмагомедовым.

Бой между Баутистой и Умаром состоялся в октябре. Россиянин победил единогласным решением судей.

«Эти пять раундов однозначно сыграли бы мне на руку. У меня был бы абсолютно другой тренировочный лагерь. Я вышел из клетки расстроенным, а потом постоянно слышал: «Бро, ты так его вымотал, что он даже давать интервью не мог».

Люди реально хотели увидеть четвертый и пятый раунды – просто чтобы посмотреть, что будет дальше», – сказал Баутиста.

Марио Баутиста: «Надеялся, что Хабиб загоняет Умара»

«Я лишь новичок в этой игре». Умар повозился за новый титульный шанс – с Хабибом в углу

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
logoМарио Баутиста
logoMMA
легчайший вес
logoUFC
logoУмар Нурмагомедов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Усман Нурмагомедов: «Умар против Яна – это большой бой для России. Ажиотаж будет очень высоким»
13 декабря 2025, 10:50
Генри Сехудо: «Сначала Ян должен встретиться с Умаром Нурмагомедовым. А потом уже дать реванш Двалишвили»
12 декабря 2025, 09:25
Мераб Двалишвили: «Единственный бывший соперник, против которого я болею – это Умар»
5 декабря 2025, 17:05
Главные новости
Исраэль Адесанья: «В бокс вы меня не затащите. У каждого есть своя цена, но мои требования вам не по карману»
21 минуту назад
Илия Топурия предстанет перед судом по делу о домашнем насилии. Заседание состоится 7 января
сегодня, 10:50
Джо Роган: «Тяжелый дивизион сейчас в плачевном состоянии. Бойцов чемпионского уровня почти нет»
сегодня, 10:20
Монсон назвал лучших бойцов ММА в 2025 году: «Чимаев, Ян и Махачев»
сегодня, 09:55
«У нас есть правило: если ты молодой, ты всегда неправ». Хабиб рассказал, как стал лидером своей команды
сегодня, 08:45
Мерфи – о следующем сопернике: «Либо Евлоев, либо Стерлинг. У них похожие стили, поэтому мне все равно»
сегодня, 08:20
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2025
сегодня, 08:05
Холанд подарил Царукяну футболку с личным автографом
вчера, 18:20Фото
«Вы выиграли». Волков поддержал команду «Астана» после поражения в финале шоу «Звезды»
вчера, 18:05
Генри Сехудо и Юрайя Фэйбер в феврале проведут схватку по грэпплингу
вчера, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото