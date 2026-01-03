Баутиста хочет пятираундовый реванш с Умаром: «Люди говорили мне: «Ты так его вымотал, что он даже давать интервью не мог»

Марио Баутиста хочет пятираундовый реванш с Умаром Нурмагомедовым.

Боец легчайшего веса UFC Марио Баутиста заявил, что хочет получить пятираундовый реванш с Умаром Нурмагомедовым .

Бой между Баутистой и Умаром состоялся в октябре. Россиянин победил единогласным решением судей.

«Эти пять раундов однозначно сыграли бы мне на руку. У меня был бы абсолютно другой тренировочный лагерь. Я вышел из клетки расстроенным, а потом постоянно слышал: «Бро, ты так его вымотал, что он даже давать интервью не мог».

Люди реально хотели увидеть четвертый и пятый раунды – просто чтобы посмотреть, что будет дальше», – сказал Баутиста.

