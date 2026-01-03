Монсон назвал лучших бойцов ММА в 2025 году: «Чимаев, Ян и Махачев»
Джефф Монсон назвал лучших бойцов 2025 года.
Ветеран ММА Джефф Монсон рассказал, какие бойцы лучше всех проявили себя в смешанных единоборствах в 2025 году.
– Кого бы вы назвали лучшими бойцами года в MMA?
– Чимаев, Ян и Махачев – моя тройка лучших. У Яна был лучший год, так как он выполнил очень сложную задачу – вернул себе пояс, – сказал Монсон.
Чимаев в августе завоевал пояс UFC в среднем весе, победив Дрикуса дю Плесси судейским решением. Махачев в ноябре выиграл у Джека Делла Маддалены, став чемпионом в полусреднем весе. Ян в декабре взял реванш у Мераба Двалишвили и вернул пояс в легчайшем весе.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
