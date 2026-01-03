Мерфи – о следующем сопернике: «Либо Евлоев, либо Стерлинг. У них похожие стили, поэтому мне все равно»
Лерон Мерфи рассказал, кто может стать его следующим соперником.
«Я думаю, что меня поставят в кард лондонского турнира. По крайней мере, сейчас все выглядит именно так. Да, это будет Лондон. И, скорее всего, моим соперником станет либо Мовсар Евлоев, либо Алджамейн Стерлинг.
Мне все равно. Для меня это один и тот же бой. Стерлинг или Мовсар – без разницы. Одна и та же проблема, похожие стили. Я уже готовлюсь», – сказал Мерфи.
Турнир серии UFC Fight Night в Лондоне состоится 21 марта на арене O2.
Лерон Мерфи: «Волкановски уйдет на пенсию. Я не получу шанс подраться с ним из-за фаворитизма»
