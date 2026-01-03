Мерфи – о следующем сопернике: «Либо Евлоев, либо Стерлинг. У них похожие стили, поэтому мне все равно»

Лерон Мерфи рассказал, кто может стать его следующим соперником.

«Я думаю, что меня поставят в кард лондонского турнира. По крайней мере, сейчас все выглядит именно так. Да, это будет Лондон. И, скорее всего, моим соперником станет либо Мовсар Евлоев , либо Алджамейн Стерлинг .

Мне все равно. Для меня это один и тот же бой. Стерлинг или Мовсар – без разницы. Одна и та же проблема, похожие стили. Я уже готовлюсь», – сказал Мерфи.

Турнир серии UFC Fight Night в Лондоне состоится 21 марта на арене O2.

