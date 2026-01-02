Лерон Мерфи: «Волкановски уйдет на пенсию. Я не получу шанс подраться с ним из-за фаворитизма»

Лерон Мерфи считает, что Александр Волкановски в скором времени завершит карьеру.

Боец полулегкого веса UFC Лерон Мерфи считает, что Александр Волкановски в скором времени завершит карьеру.

«Я так и не получу шанс подраться с Волкановски. Знаю, что он уйдет на пенсию после следующего поединка. Он, конечно, легенда. И было бы очень круто проверить свои навыки против легенды, добавить его имя в свой рекорд.

Но теперь этого уже никогда не произойдет. Не потому, что я этого не заслужил, а из-за очевидного фаворитизма», – сказал Мерфи.

Александр Волкановски проведет титульную защиту против Диего Лопеса в феврале. Бой возглавит турнир UFC 325.

