Лерон Мерфи: «Волкановски уйдет на пенсию. Я не получу шанс подраться с ним из-за фаворитизма»
Лерон Мерфи считает, что Александр Волкановски в скором времени завершит карьеру.
Боец полулегкого веса UFC Лерон Мерфи считает, что Александр Волкановски в скором времени завершит карьеру.
«Я так и не получу шанс подраться с Волкановски. Знаю, что он уйдет на пенсию после следующего поединка. Он, конечно, легенда. И было бы очень круто проверить свои навыки против легенды, добавить его имя в свой рекорд.
Но теперь этого уже никогда не произойдет. Не потому, что я этого не заслужил, а из-за очевидного фаворитизма», – сказал Мерфи.
Александр Волкановски проведет титульную защиту против Диего Лопеса в феврале. Бой возглавит турнир UFC 325.
Волкановски – о завершении карьеры: «Понятия не имею, откуда это взялось. Я ничего такого не говорил»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости