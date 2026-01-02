0

«В этой удивительной жизни я побеждаю». Двалишвили подвел итоги 2025 года

Мераб Двалишвили подвел итоги 2025 года.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили подвел итоги 2025 года.

«Оглядываясь на 2025 год – это был переломный год в моей жизни, полный возможностей и испытаний. Именно так я и люблю жить. Я по-настоящему благословлен и искренне благодарен всем, кто продолжает меня поддерживать. В этой удивительной жизни я побеждаю.

С нетерпением жду 2026 года. Желаю всем моим друзьям, семье и фанатам счастливого, здорового и успешного года впереди», – написал в социальных сетях Двалишвили.

В 2025-м Двалишвили провел три успешные титульные защиты, прежде чем уступить Петру Яну судейским решением на последнем номерном турнире года.

Мераб Двалишвили и Илия Топурия вместе встретили Новый год

Мухаммад похвалил Мераба за стойкость в бою с Яном: «Он стонал от боли, но продолжал идти вперед»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
logoUFC
logoМераб Двалишвили
легчайший вес
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Гончаров: «Куда интереснее сейчас сделать бой Яна с О’Мэлли, а уже потом – трилогию с Мерабом»
26 декабря 2025, 17:20
Петр Ян: «Мераб думал, что мы друзьями после боя станем?! Он столько всяких гадостей наговорил»
12 декабря 2025, 13:35
Генри Сехудо: «Сначала Ян должен встретиться с Умаром Нурмагомедовым. А потом уже дать реванш Двалишвили»
12 декабря 2025, 09:25
Главные новости
Роган сравнил Хабиба и Махачева: «Ислам – на другом уровне. Он еще на одну ступень выше»
10 минут назад
Джо Роган: «Аспиналл может больше не вернуться в октагон. У него серьезные проблемы с правым глазом»
55 минут назад
Бакли предложил Мухаммаду провести бой на UFC 326: «Давай сделаем это»
сегодня, 10:25
«Моя правая рука – главный ингредиент успеха». Уайлдер рассказал, как победит Усика
сегодня, 09:35
Майкл Чендлер: «Все идет к тому, что я устрою Конору взбучку на лужайке Белого дома»
сегодня, 09:05
Тренер Шары Буллета: «Слышал, Царукян согласился на противостояние по тайскому боксу. Мы готовы»
сегодня, 08:45
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA после поражения от Джошуа
сегодня, 08:30
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2025
сегодня, 07:50
Александр Емельяненко показал, как бьет по груше: «Тяжеловесы, готовьтесь и кидайте вызовы»
вчера, 19:30Видео
Александр Усик: «Думаю, проведу еще два-три боя»
вчера, 16:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото