«В этой удивительной жизни я побеждаю». Двалишвили подвел итоги 2025 года

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили подвел итоги 2025 года.

«Оглядываясь на 2025 год – это был переломный год в моей жизни, полный возможностей и испытаний. Именно так я и люблю жить. Я по-настоящему благословлен и искренне благодарен всем, кто продолжает меня поддерживать. В этой удивительной жизни я побеждаю.

С нетерпением жду 2026 года. Желаю всем моим друзьям, семье и фанатам счастливого, здорового и успешного года впереди», – написал в социальных сетях Двалишвили.

В 2025-м Двалишвили провел три успешные титульные защиты, прежде чем уступить Петру Яну судейским решением на последнем номерном турнире года.

