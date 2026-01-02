Бакли предложил Мухаммаду провести бой на UFC 326: «Давай сделаем это»
Хоакин Бакли предложил Белалу Мухаммаду провести бой на UFC 326.
Боец полусреднего дивизиона UFC Хоакин Бакли предложил Белалу Мухаммаду провести поединок на турнире UFC 326.
«С Новым годом, здоровяк! Я слышал, что ты хочешь выйти на победную серию в 2026-м – и мне это нравится. Но когда именно ты собираешься выйти в октагон? Если ты ставишь такие большие цели, то не должен забывать про конкретику.
Так что определись с датой. У меня, например, дата в голове есть: 7 марта. Давай сделаем это в Лас-Вегасе. Погнали», – сказал Бакли.
Бакли (21-7) в последний раз дрался в июне, когда уступил Камару Усману. К бою он подходил на серии из шести побед.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Хоакина Бакли
