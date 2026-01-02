«Моя правая рука – главный ингредиент успеха». Уайлдер рассказал, как победит Усика

Деонтей Уайлдер рассказал, как собирается победить Александра Усика.

Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер рассказал, как собирается победить Александра Усика .

Ранее сам Усик сообщил о желании встретиться с Уайлдером в поединке.

«Думаю, что моя правая рука – это главный ингредиент успеха. Но я не собираюсь слишком много раскрывать в этом интервью, потому что люди смотрят и слушают. Не хочу, чтобы о моих планах узнали.

Мои соперники могут что-то услышать, передать дальше и попытаться исправить определенные моменты, поэтому я скажу в общих чертах. У меня есть скорость, рост и атлетизм – а это три качества, которые дают мне преимущество», – заявил Уайлдер.

