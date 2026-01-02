«Моя правая рука – главный ингредиент успеха». Уайлдер рассказал, как победит Усика
Деонтей Уайлдер рассказал, как собирается победить Александра Усика.
Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер рассказал, как собирается победить Александра Усика.
Ранее сам Усик сообщил о желании встретиться с Уайлдером в поединке.
«Думаю, что моя правая рука – это главный ингредиент успеха. Но я не собираюсь слишком много раскрывать в этом интервью, потому что люди смотрят и слушают. Не хочу, чтобы о моих планах узнали.
Мои соперники могут что-то услышать, передать дальше и попытаться исправить определенные моменты, поэтому я скажу в общих чертах. У меня есть скорость, рост и атлетизм – а это три качества, которые дают мне преимущество», – заявил Уайлдер.
Уайлдер – о вызове Усика: «Это показывает, какой Александр человек»
