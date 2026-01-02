1

«Моя правая рука – главный ингредиент успеха». Уайлдер рассказал, как победит Усика

Деонтей Уайлдер рассказал, как собирается победить Александра Усика.

Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер рассказал, как собирается победить Александра Усика.

Ранее сам Усик сообщил о желании встретиться с Уайлдером в поединке.

«Думаю, что моя правая рука – это главный ингредиент успеха. Но я не собираюсь слишком много раскрывать в этом интервью, потому что люди смотрят и слушают. Не хочу, чтобы о моих планах узнали.

Мои соперники могут что-то услышать, передать дальше и попытаться исправить определенные моменты, поэтому я скажу в общих чертах. У меня есть скорость, рост и атлетизм – а это три качества, которые дают мне преимущество», – заявил Уайлдер.

Уайлдер – о вызове Усика: «Это показывает, какой Александр человек»

Александр Усик: «Думаю, проведу еще два-три боя»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
logoАлександр Усик
logoДеонтей Уайлдер
тяжелый вес
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Фьюри, Усик, Бетербиев». Кроуфорд назвал боксеров, которых взял бы с собой на уличную драку
27 декабря 2025, 15:35
Александр Усик встретился с Геннадием Головкиным на вечере бокса в Эр-Рияде
27 декабря 2025, 15:20Фото
Деонтей Уайлдер: «Мы действительно ведем переговоры с Усиком. С нетерпением жду боя»
12 декабря 2025, 08:10
Главные новости
Бакли предложил Мухаммаду провести бой на UFC 326: «Давай сделаем это»
9 минут назад
Майкл Чендлер: «Все идет к тому, что я устрою Конору взбучку на лужайке Белого дома. Это будет большой год»
сегодня, 09:05
Тренер Шары Буллета: «Слышал, Царукян согласился на противостояние по тайскому боксу. Мы готовы»
сегодня, 08:45
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA после поражения от Джошуа
сегодня, 08:30
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2025
сегодня, 07:50
Александр Емельяненко показал, как бьет по груше: «Тяжеловесы, готовьтесь и кидайте вызовы»
вчера, 19:30Видео
Александр Усик: «Думаю, проведу еще два-три боя»
вчера, 16:24
Майкл Моралес станцевал на улице в Эквадоре в женском платье
вчера, 14:14Видео
Ислам Махачев переписал историю российских MMA. Смотрите спортивные итоги прошедшего года
вчера, 14:00
Деметриус Джонсон раскритиковал бой Волкановски – Лопес: «Это уже не спорт. Это вопрос выбора: кого продвигать, а кого нет»
вчера, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото