  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Майкл Чендлер: «Все идет к тому, что я устрою Конору взбучку на лужайке Белого дома. Это будет большой год»
4

Майкл Чендлер: «Все идет к тому, что я устрою Конору взбучку на лужайке Белого дома. Это будет большой год»

Майкл Чендлер: все идет к тому, что я устрою Конору взбучку на лужайке Белого дома.

Боец легкого веса UFC Майкл Чендлер подтвердил, что может встретиться с Конором Макгрегором в рамках предстоящего турнира промоушена в Белом доме.

«Я скажу так: это будет большой год. Во-первых, UFC теперь будет выходить на Paramount+. Во-вторых, ходит слух, что этим летом я устрою Конору Макгрегору старомодную, жесткую, красно-бело-синюю взбучку прямо на Южной лужайке Белого дома.

Сейчас мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, но все к этому идет. По крайней мере, такой план», – сказал Чендлер.

Ожидается, что турнир UFC в Белом доме пройдет 14 июня. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в карде будет восемь или девять титульных боев.

Макгрегор опубликовал эдит, посвященный поединку с Чендлером. Подпись: «🏦»

Уайт – о возможности участия Махачева на турнире UFC в Белом доме: «У нас не будет тематики «Америка против остального мира». Устроим лучший кард из возможных»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
logoКонор Макгрегор
logoМайкл Чендлер
logoКонор - Чендлер
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Махачев сравнил Конора и Топурию: «Как контрпанчер Макгрегор был получше. Его тайминг, как он выжидал... Другой уровень»
27 декабря 2025, 16:15
Конор Макгрегор женился на Ди Девлин в Ватикане. Они состоят в отношениях с 2008 года
13 декабря 2025, 08:35Фото
«Покажи мне, как бороться». Хабиб отреагировал на видео Конора и Тайсона
12 декабря 2025, 17:55
Главные новости
Бакли предложил Мухаммаду провести бой на UFC 326: «Давай сделаем это»
9 минут назад
«Моя правая рука – главный ингредиент успеха». Уайлдер рассказал, как победит Усика
59 минут назад
Тренер Шары Буллета: «Слышал, Царукян согласился на противостояние по тайскому боксу. Мы готовы»
сегодня, 08:45
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA после поражения от Джошуа
сегодня, 08:30
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2025
сегодня, 07:50
Александр Емельяненко показал, как бьет по груше: «Тяжеловесы, готовьтесь и кидайте вызовы»
вчера, 19:30Видео
Александр Усик: «Думаю, проведу еще два-три боя»
вчера, 16:24
Майкл Моралес станцевал на улице в Эквадоре в женском платье
вчера, 14:14Видео
Ислам Махачев переписал историю российских MMA. Смотрите спортивные итоги прошедшего года
вчера, 14:00
Деметриус Джонсон раскритиковал бой Волкановски – Лопес: «Это уже не спорт. Это вопрос выбора: кого продвигать, а кого нет»
вчера, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото