Майкл Чендлер: «Все идет к тому, что я устрою Конору взбучку на лужайке Белого дома. Это будет большой год»

Майкл Чендлер: все идет к тому, что я устрою Конору взбучку на лужайке Белого дома.

Боец легкого веса UFC Майкл Чендлер подтвердил, что может встретиться с Конором Макгрегором в рамках предстоящего турнира промоушена в Белом доме.

«Я скажу так: это будет большой год. Во-первых, UFC теперь будет выходить на Paramount+. Во-вторых, ходит слух, что этим летом я устрою Конору Макгрегору старомодную, жесткую, красно-бело-синюю взбучку прямо на Южной лужайке Белого дома.

Сейчас мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, но все к этому идет. По крайней мере, такой план», – сказал Чендлер.

Ожидается, что турнир UFC в Белом доме пройдет 14 июня. Президент США Дональд Трамп ранее заявил , что в карде будет восемь или девять титульных боев.

Макгрегор опубликовал эдит, посвященный поединку с Чендлером. Подпись: «🏦»

Уайт – о возможности участия Махачева на турнире UFC в Белом доме: «У нас не будет тематики «Америка против остального мира». Устроим лучший кард из возможных»