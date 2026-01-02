  • Спортс
1

Тренер Шары Буллета: «Слышал, Царукян согласился на противостояние по тайскому боксу. Мы готовы»

Тренер Шарабутдина Магомедова Гор Азизян сообщил, что Арман Царукян согласился на проведение реванша по правилам тайского бокса.

30 декабря Магомедов и Царукян свели вничью схватку по грэпплингу.

«Пират возвращается в родную гавань! Новое испытание выполнено на четыре с плюсом. Ну, разговоры о квартире в Ереване пират не забыл. Я слышал, Арман согласился на противостояние по тайскому боксу. Мы готовы, давайте сделаем.

Точно так же: шесть минут, в такой же клетке с такими же канатами. Можно с такими же судьями, и посмотрим на результат через шесть минут. Пусть победит сильнейший», – написал в социальных сетях Азизян.

Арману Царукяну подарили квартиру в Ереване после схватки с Шарой Буллетом

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Гора Азизяна
