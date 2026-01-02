0

Джейк Пол исключен из рейтинга WBA после поражения от Джошуа

Джейк Пол исключен из рейтинга WBA после поражения от Джошуа.

Блогер и боксер Джейк Пол исключен из официального рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA) после поражения от Энтони Джошуа.

Пол занимал 15-ю строчку в списке лучших боксеров в первом тяжелом весе. В рейтинг он попал после победы в поединке с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который состоялся в июне.

Бой между Полом и Джошуа прошел 20 декабря и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

Джейк Пол проиграл все шесть раундов в бою с Энтони Джошуа. Пятый и шестой – единогласно со счетом 7-10

«Наслаждайся рождественскими смузи, братан». Конор высмеял Пола из-за сломанной челюсти

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
