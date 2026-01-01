Александр Емельяненко показал, как бьет по груше: «Тяжеловесы, готовьтесь и кидайте вызовы»
Александр Емельяненко вернулся к тренировкам в зале.
Боец MMA Александр Емельяненко провел тренировку в зале, где бил грушу.
«Тяжеловесы, готовьтесь и кидайте вызовы. Восстанавливаю спину и разгоню вас», – написал в соцсетях Александр Емельяненко.
В октябре Емельяненко сообщил, что его выписали из медицинского центра при МГУ, где несколько дней проходил процедуры после операции на спине.
Харитонов – о бое с Александром Емельяненко: «Я бы его поджопниками нокаутировал»
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: телеграм-канал Александра Емельяненко
