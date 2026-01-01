Александр Усик: «Думаю, проведу еще два-три боя»
Усик сказал, что проведет еще пару боев.
Александр Усик рассказал, сколько боев еще проведет.
«Я думаю, еще два-три боя», – сказал Усик.
Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в июле этого года. Ранее он заявил о желании подраться с Деонтеем Уайлдером.
Менеджер Усика: «Усик будет драться с кем захочет и когда захочет, он это заслужил. Бой против Кабайела – один из вариантов»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
