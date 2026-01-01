Майкл Моралес станцевал на улице в Эквадоре в женском платье
Моралес станцевал в женском платье.
Боец UFC Майкл Моралес станцевал на улице в Эквадоре в женском платье.
Моралес в ноябре нокаутировал Шона Брэди. Его рекорд – 19-0. Майкл может стать претендентом на титул поединок в полусреднем весе против Ислама Махачева.
Белал – о следующем сопернике Махачева: «Моралес явно заслуживает титульник. Камару для Ислама легче? Конечно. Этот бой продвигается из-за Абдель-Азиза»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Майкла Моралеса
