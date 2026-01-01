Деметриус Джонсон раскритиковал бой Волкановски – Лопес: «Это уже не спорт. Это вопрос выбора: кого продвигать, а кого нет»

Деметриус Джонсон раскритиковал UFC.

Деметриус Джонсон раскритиковал UFC за организацию титульного реванша в полулегком весе между Александром Волкановски и Диего Лопесом .

«У тебя уже была возможность драться за пояс. Ты проиграл. Счет по раундам был 4-1. Волкановски выиграл тот бой в доминирующем стиле. Потом Лопес выходит и побеждает Сильву. Но ему там досталось – бой шел на встречных курсах.

Один бой и он снова получает титульный шанс. Это потому, что он очень популярен? Потому что хорошо продает билеты? Не знаю. Мы делаем все это ради популярности или потому, что кто-то действительно лучше?

Это уже не спорт. Это вопрос выбора: кого продвигать, а кого нет. «Я буду продвигать этого атлета, потому что у него есть рынок, на который я хочу зайти, рынок, где мы еще не закрепились, а остальное нас не особо волнует». Это нормально. Просто признайте это – дайте мне знать, что именно так все и происходит», – сказал Джонсон.

Волкановски проведет титульную защиту против Лопеса в феврале. Бой возглавит турнир UFC 325.

