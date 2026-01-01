Лерон Мерфи: «Волкановски победит Лопеса в 95 боях из 100»

Мерфи высказался о бое Волкановски – Лопес.

Лерон Мерфи считает, что Алекс Волкановски снова победит Диего Лопеса .

«Честно говоря, я вижу, что все пойдет тем же путем. Очевидно, что Диего сильно бьет, так что у него всегда есть шанс панчера. Но если они подерутся 100 раз, я думаю, Волкановски выиграет 95.

Если посмотреть последний бой Диего, Джин Сильва сумел его потрясти. Он реально был потрясен. Я думаю, Волкановски – очень умный боец, а когда я смотрю бой Диего с Сильвой, я вижу столько брешей в его защите, столько открытых зон, которые Волк обязательно должен использовать», – сказал Мерфи.

Александр Волкановски проведет титульную защиту против Диего Лопеса в феврале. Бой возглавит турнир UFC 325.

