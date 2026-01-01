Мераб Двалишвили и Илия Топурия вместе встретили Новый год
Двалишвили и Топурия отпраздновали Новый год.
Двалишвили и Топурия вместе встретили Новый год. Мераб выложил видео с сыном Илии:
Топурия – действующий чемпион UFC в легком весе. Двалишвили проиграл пояс легчайшего веса в начале декабря, уступив в реванше Петру Яну.
Илия Топурия: «2025 год год стал путешествием, полным громких побед и неожиданных поворотов»
