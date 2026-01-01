Илия Топурия: «2025 год год стал путешествием, полным громких побед и неожиданных поворотов»

Топурия подвел итоги года.

Илия Топурия подвел итоги 2025 года.

«Этот год стал путешествием, полным громких побед и неожиданных поворотов. Иногда жизнь выбивает нас из сценария, который мы представляли, но именно в этих поворотах скрываются самые ценные уроки и настоящие сюрпризы.

Я научился ценить каждую секунду с семьей и ни о чем не сожалеть, потому что лучшее всегда впереди. И хотя в этом году я многого достиг, я знаю, что мой лучший момент еще не наступил.

Я сосредоточен как никогда. В 2026 году я продолжу делать нечто еще более великое. Лучшее еще не написано», – написал Топурия.

Ранее стало известно, что Топурия возьмет перерыв в выступлениях. За временный чемпионский пояс в легком весе подерутся Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи.

