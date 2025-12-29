Вальтер Уокер 13 февраля проведет грэпплинг-поединок с бойцом без ног Зайоном Кларком
Вальтер Уокер проведет схватку с бойцом без ног Зайоном Кларком.
Боец тяжелого дивизиона UFC Вальтер Уокер 13 февраля проведет грэпплинг-поединок с американцем Зайоном Кларком.
Кларк страдает редким заболеванием – синдромом каудальной регрессии. Из-за этого он родился без ног.
В профессиональном спорте Кларк дебютировал три года назад, победив единогласным решением судей Юджина Мюррея в поединке на Gladiator Challenge: Seasons Beatings.
Уокер в октябре выиграл четвертый подряд бой в UFC. Его рекорд: 15-1.
Вальтер Уокер: «Ган и Павлович нокаутируют меня в первом раунде. Перейра – за две минуты»
Вальтер Уокер: «Мое настоящее имя – Вальтер Игнасио. Фамилия Уокер – это подарок от моего брата Джонни»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер $KARATE COMBAT (ALT/SZN)
