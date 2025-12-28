Азизян ответил Царукяну: «Шара не опоздал, рейс отменили. За свой счет купили билеты и, надеюсь, сейчас прилетим в Ереван. Зачем такие заявления? Напоминает разговоры про больную спину»

Тренер Шары Буллета ответил Арману Царукяну.

Тренер Буллета Гор Азизян отреагировал на комментарий Армана Царукяна о том, что Шара не вылетел в Армению на поединок.

«Сейчас посмотрел твое видео, где ты серьезно так рассуждаешь о том, чего не знаешь. Во-первых, Шара не опоздал. Шара был там. Во-вторых, рейс отменили, нам даже не сказали ничего. Мы приехали, а там никого нет. Я тебе больше скажу, мы за свой счет купили билеты и, надеюсь, сейчас прилетим в Ереван.

Просто зачем такие заявления? Никнейм там решил поменять... Прекращай, пожалуйста. Это мне напоминает о разговорах про больную спину», – сказал Азизян.

Напомним, 30 декабря у Царукяна запланирован грэпплинг-поединок с Шарой Буллетом в Ереване. Пресс-конференция пройдет сегодня.

