Шара Буллет: «Прошлые схватки и победы не помогут Царукяну 30 декабря. Я пойду до конца»

Шара Буллет: заслуги Царукяна не помогут ему в поединке со мной.

Боец UFC Шара Буллет высказался о предстоящей грэпплинг-схватке с Арманом Царукяном , запланированной на 30 декабря в Ереване.

«Арман хорошо начал этот год. Он был у него плодотворный. У меня были некоторые сложности, но конец года я закрепил хорошей победой. Скажу так: «Прошлые схватки и победы ему не помогут 30 декабря». В этот день все решится в конкретные шесть минут. Я пойду до конца. Пирата не так легко потопить или задушить. Многие хотели, но не у всех получалось. Вообще ни у кого не получалось.

Для меня это [схватка с Царукяном] хороший опыт и большой вызов. Он на хорошем ходу, поэтому я и согласился. У Армана есть хайп и имя. Он популярен. Для меня здесь только плюсы», – сказал Шара Буллет.

