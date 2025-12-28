2

Шара Буллет: «Прошлые схватки и победы не помогут Царукяну 30 декабря. Я пойду до конца»

Шара Буллет: заслуги Царукяна не помогут ему в поединке со мной.

Боец UFC Шара Буллет высказался о предстоящей грэпплинг-схватке с Арманом Царукяном, запланированной на 30 декабря в Ереване.

«Арман хорошо начал этот год. Он был у него плодотворный. У меня были некоторые сложности, но конец года я закрепил хорошей победой. Скажу так: «Прошлые схватки и победы ему не помогут 30 декабря». В этот день все решится в конкретные шесть минут. Я пойду до конца. Пирата не так легко потопить или задушить. Многие хотели, но не у всех получалось. Вообще ни у кого не получалось.

Для меня это [схватка с Царукяном] хороший опыт и большой вызов. Он на хорошем ходу, поэтому я и согласился. У Армана есть хайп и имя. Он популярен. Для меня здесь только плюсы», – сказал Шара Буллет.

Царукян – о Буллете: «Какой-то он странный пират. Не хочет захватывать Армению. Опоздал на рейс, не сел на самолет. Походу, он забоялся»

Шара Буллет: «Понимаю, почему Царукяну не дали титульник. Paramount Pictures нужен западный зритель»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Red Corner MMA
