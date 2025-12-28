  • Спортс
  • Царукян – о Буллете: «Какой-то он странный пират. Не хочет захватывать Армению. Опоздал на рейс, не сел на самолет. Походу, он забоялся»
3

Царукян – о Буллете: «Какой-то он странный пират. Не хочет захватывать Армению. Опоздал на рейс, не сел на самолет. Походу, он забоялся»

Царукян: Шара – странный пират. Не хочет захватывать Армению.

Боец UFC Арман Царукян намекнул, что схватка по грэпплингу с Шарой Буллетом может не состояться.

«Какой-то он странный пират. Не хочет захватывать Армению. Походу, он забоялся. Опоздал на рейс, не сел на самолет. Походу, все его разговоры были всего лишь водой. Посмотрим, будет пресс-конференция. Приедет этот пират или нет. Если нет, то его никнейм надо поменять. Вы поняли, на какой», – сказал Царукян во время общения с фанатами в соцсетях.

Напомним, 30 декабря у Царукяна запланирован грэпплинг-поединок с Шарой Буллетом в Ереване. Пресс-конференция пройдет сегодня.

Шара Буллет: «Понимаю, почему Царукяну не дали титульник. Paramount Pictures нужен западный зритель»

Даниэль Кормье: «Царукян и Топурия – лучшие легковесы в мире. Они обязательно должны подраться»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер PAM
logoАрман Царукян
logoMMA
logoUFC
logoШарабутдин Магомедов
