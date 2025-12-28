Ян выложил картинку, на которой он дерется против О’Мэлли возле Белого дома

Ян намекнул на бой с О’Мэлли в Белом доме.

Чемпион легчайшего дивизиона UFC Петр Ян опубликовал в соцсетях картинку, на которой он дерется с Шоном О’Мэлли перед Белым домом.

Россиянин не прокомментировал пост, но оставил тег UFC.

Напомним, Ян и О’Мэлли дрались в октябре 2022-го на UFC 280. Американец победил раздельным решением судей.

Турнир на территории Белого дома планируется в июне 2026-го.

Шон О’Мэлли: «Шуга против Петра в Белом доме, Америка против России. Это логично»

Шон О’Мэлли: «Побью Ядуна и подерусь с Яном в Белом доме. Это моя цель»