Ян выложил картинку, на которой он дерется против О’Мэлли возле Белого дома
Ян намекнул на бой с О’Мэлли в Белом доме.
Чемпион легчайшего дивизиона UFC Петр Ян опубликовал в соцсетях картинку, на которой он дерется с Шоном О’Мэлли перед Белым домом.
Россиянин не прокомментировал пост, но оставил тег UFC.
Напомним, Ян и О’Мэлли дрались в октябре 2022-го на UFC 280. Американец победил раздельным решением судей.
Турнир на территории Белого дома планируется в июне 2026-го.
Шон О’Мэлли: «Шуга против Петра в Белом доме, Америка против России. Это логично»
Шон О’Мэлли: «Побью Ядуна и подерусь с Яном в Белом доме. Это моя цель»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Петра Яна
