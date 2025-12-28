  • Спортс
Шара Буллет: «Понимаю, почему Царукяну не дали титульник. Paramount Pictures нужен западный зритель»

Шара Буллет объяснил, почему Царукяну не дают титульный бой в UFC.

Боец UFC Шара Буллет высказался о ситуации с Арманом Царукяном в промоушене.

«Понимаю, почему Арману не дали пояс. Потому что у UFC новый спонсор – Paramount Pictures. Для них нужен западный зритель, западные фанаты. Гейджи – большой ветеран этого спорта, имеющий большой бэкграунд. Также он американец, его любит та публика, у него большая фанатская база. Пэдди Пимблетт – англичанин. Его бои не видел, но знаю, что он на хорошем хайпе идет. У них будет интересный поединок.

Арману давали титульный шанс, и то, что он им не воспользовался, сыграло плохую шутку с ним», – сказал Шара Буллет.

Напомним, Арман Царукян встретится в матче по грэпплингу с Шарой Буллетом. Схватка пройдет 30 декабря в Ереване.

Шара Буллет: «Фанаты меня любят за то, что я рискую и даю им нужные эмоции. Я должен будоражить их умы»

Люк Рокхолд: «UFC пытаются создать лучшие условия для Пимблетта, чтобы сделать его чемпионом и вернуть интерес Великобритании»

