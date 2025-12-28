Макгрегор опубликовал эдит, посвященный поединку с Чендлером. Подпись: «🏦»

Конор намекнул на планы подраться с Чендлером.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор выложил в соцсетях эдит, намекающий на его поединок с Майклом Чендлером .

Ирландец оставил в подписи смайлик Белого дома – 🏦.

Напомним, турнир UFC White House планируется 14 июня 2026-го.

Махачев сравнил Конора и Топурию: «Как контрпанчер Макгрегор был получше. Его тайминг, как он выжидал... Другой уровень»

Махачев – о сотрудничестве Хабиба с Telegram: «Это никакой не скам. Не было такого – «покупайте, чтобы заработать в будущем»