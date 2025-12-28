Махачев – о Рахмонове: «Не думаю, что ему сразу дадут титульный бой после возвращения. Он год не дрался»
Махачев: вряд ли Рахмонов сразу получит титульник.
Чемпион UFC Ислам Махачев не видит в Шавкате Рахмонова следующего претендента на титул.
«Если Шавкат вернется, то не думаю, что кто-то сразу же даст ему титульный бой. Он не дрался больше года. Наверное, нужно кого-то победить, чтобы получить этот шанс», – сказал Махачев.
Напомним, Рахмонов – второй номер рейтинга полусреднего дивизиона. Его последний бой состоялся 7 декабря 2024-го – Шавкат победил решением Иэна Гэрри.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
