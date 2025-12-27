  • Спортс
  Исраэль Адесанья: «Для меня больше не важны пояса. Хочу просто драться, рисковать и пробовать безумные вещи»
Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что больше не имеет чемпионских амбиций.

«Для меня больше не важны пояса. У меня дома стоят два блестящих пояса – они отлично смотрятся, но я просто хочу драться. Хочу снова делать то, что делал на пути к титулу. Да, я хорошо выступал, когда был чемпионом. Но сейчас я хочу драться более свободно.

Хочу снова рисковать, пробовать безумные вещи. Помните бой с Брэдом Таваресом? В первом раунде я попытался поймать его на иманари-ролл. Тогда у меня не получилось сделать это, но я надеюсь вернуть такие трюки в арсенал», – сказал Адесанья.

Адесанья (24-5) в последний раз дрался в феврале, когда досрочно уступил Нассурдину Имавову. Он идет на серии из трех поражений.

Адесанья – о Перейре: «Очень горжусь тем, чего он добился. Надеюсь, он больше никогда не проиграет»

Адесанья – о Двалишвили во время боя с Яном: «Большинство бы уже упало, но Мераб к ним не относится»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
