Исраэль Адесанья: «Для меня больше не важны пояса. Хочу просто драться, рисковать и пробовать безумные вещи»

Исраэль Адесанья: для меня больше не важны пояса, хочу просто драться.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что больше не имеет чемпионских амбиций.

«Для меня больше не важны пояса. У меня дома стоят два блестящих пояса – они отлично смотрятся, но я просто хочу драться. Хочу снова делать то, что делал на пути к титулу. Да, я хорошо выступал, когда был чемпионом. Но сейчас я хочу драться более свободно.

Хочу снова рисковать, пробовать безумные вещи. Помните бой с Брэдом Таваресом? В первом раунде я попытался поймать его на иманари-ролл. Тогда у меня не получилось сделать это, но я надеюсь вернуть такие трюки в арсенал», – сказал Адесанья.

Адесанья (24-5) в последний раз дрался в феврале, когда досрочно уступил Нассурдину Имавову . Он идет на серии из трех поражений.

