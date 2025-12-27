  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Ислам Махачев: «У Топурии к нам есть ненависть. При встрече как-то решим. Или, может быть, в клетке»
16

Ислам Махачев: «У Топурии к нам есть ненависть. При встрече как-то решим. Или, может быть, в клетке»

Ислам Махачев: У Топурии к нам есть ненависть, при встрече как-то решим.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев отреагировал на высказывания Илии Топурии.

– Не перегибает ли Топурия в высказываниях о вашей команде?

– Чего с ним.. Какая-то у него есть ненависть к нам. Но, думаю, решим. При встрече как-то решим. Или, может быть, в будущем в клетке решим. Посмотрим. Сейчас он на какой-то паузе. Он чем-то недоволен, надо выяснить, чем он недоволен.

– И в вашей команде никто грубо про него не высказывался. Только Тагир (Уланбеков пригрозил выбить Топурии зубы за слова о Махачеве. – Прим. Sports″).

– Тагир как раз в Катаре, когда вес гонял, где-то с Топурией увиделся. Говорит: «Я иду, у меня 57 килограммов ровно, и он на меня прет». Они за кулисами во время официального взвешивания встретились. Походу, там охрана подбежала. Тагир еле смотрел куда-то, еле ходил в этот момент... Не знаю, чего он от Тагира хотел в этот момент, – сказал Махачев.

Топурия считает борьбу своей сильной стороной: «Хочу победить Махачева приемом на глазах у Хабиба»

Юрайя Фейбер: «Топурия может стать чемпионом в трех категориях. Он обладает какой-то сумасшедшей мощью»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Спорт-Экспресс»
