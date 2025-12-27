  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Евгений Гончаров: «Советую Волкову проводить бои, а не ждать титульник. Без практики бойцы теряют уровень»
7

Евгений Гончаров: «Советую Волкову проводить бои, а не ждать титульник. Без практики бойцы теряют уровень»

Евгений Гончаров: Волкову я бы посоветовал проводить бои, а не ждать титульник.

Бывший чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров считает, что Александру Волкову стоит проводить бои, а не ждать титульного шанса.

В последний раз Волков дрался в октябре, когда победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей в главном карде UFC 321. На том же турнире Том Аспиналл встретился с Сирилом Ганом в титульном поединке, который был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

«Александру Волкову я бы посоветовал проводить бои, а не ждать титульный поединок. На его месте я бы дрался с любым. Начнем с банального, что это просто хорошие деньги. Во‑вторых, без практики бойцы теряют свой уровень в большинстве случаев.

Думаю, Волков может подраться даже с кем‑то из топ‑10, а не только из топ‑5. Например, был интересный бой с Кортес‑Акостой. Почему бы и нет? Хороший бой двух ударников», – сказал Гончаров.

Менеджер Волкова: «Если проблемы со здоровьем Аспиналла продолжатся, будем просить временный титул и бой с Ганом»

Поражение гильотиной – реально зашквар? Так считает главный тяж России

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoUFC
logoЕвгений Гончаров
logoАлександр Волков
logoТом Аспиналл
logoMMA
тяжелый вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Волков: «Рассчитываю подраться за титул сразу же после реванша Ган – Аспиналл»
17 декабря, 08:46
«Нганну победит Аспиналла, Попов не даст встать Павловичу, Рахмани переборет Волкова». Немков сравнил тяжеловесов PFL и UFC
6 декабря, 12:55
Александр Волков: «Если Аспиналл ляжет на операцию, то рассмотрим бой с Ганом за временный пояс»
6 декабря, 12:30
Главные новости
Александр Усик встретился с Геннадием Головкиным на вечере бокса в Эр-Рияде
6 минут назадФото
Наойя Иноуэ победил Алана Давида Пикассо и защитил титул абсолютного чемпиона мира
56 минут назад
Турнир в Эр-Рияде Night of the Samurai: Иноуэ победил Пикассо и другие бои
57 минут назад
Дмитрий Бикрев: «Может получиться, что Царукян вообще не подерется в 2026 году. Но он уже привык ждать»
сегодня, 14:25
Махачев – о сотрудничестве Хабиба с Telegram: «Это никакой не скам. Не было такого – «покупайте, чтобы заработать в будущем»
сегодня, 12:40
Исраэль Адесанья: «Для меня больше не важны пояса. Хочу просто драться, рисковать и пробовать безумные вещи»
сегодня, 12:15
Ислам Махачев: «У Топурии к нам есть ненависть. При встрече как-то решим. Или, может быть, в клетке»
сегодня, 11:05
Махачев – об увольнении Фахретдинова из UFC: «Я ребятам в зале говорю: «Научитесь себя продавать. Не нужны в Америке бойцы, которые молчат»
сегодня, 10:15
Махачев – об Усмане: «Он борется, хорошо бьет. В физической силе мне не уступает. Может, где-то даже и лучше»
сегодня, 09:45
Мовсару Евлоеву угрожали увольнением за отказ драться с Мерфи в Рамадан (Давид Багдасарян)
сегодня, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото