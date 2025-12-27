Евгений Гончаров: «Советую Волкову проводить бои, а не ждать титульник. Без практики бойцы теряют уровень»

Евгений Гончаров: Волкову я бы посоветовал проводить бои, а не ждать титульник.

Бывший чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров считает, что Александру Волкову стоит проводить бои, а не ждать титульного шанса.

В последний раз Волков дрался в октябре, когда победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей в главном карде UFC 321. На том же турнире Том Аспиналл встретился с Сирилом Ганом в титульном поединке, который был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

«Александру Волкову я бы посоветовал проводить бои, а не ждать титульный поединок. На его месте я бы дрался с любым. Начнем с банального, что это просто хорошие деньги. Во‑вторых, без практики бойцы теряют свой уровень в большинстве случаев.

Думаю, Волков может подраться даже с кем‑то из топ‑10, а не только из топ‑5. Например, был интересный бой с Кортес‑Акостой. Почему бы и нет? Хороший бой двух ударников», – сказал Гончаров.

