  • Махачев – об увольнении Фахретдинова из UFC: «Я ребятам в зале говорю: «Научитесь себя продавать. Не нужны в Америке бойцы, которые молчат»
5

Ислам Махачев отреагировал на увольнение Рината Фахретдинова из UFC.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев отреагировал на увольнение Рината Фахретдинова из промоушена.

Фахретдинов дебютировал в UFC в 2022 году, провел в лиге семь боев (6-0-1). В сентябре он нокаутировал в первом раунде Андреаса Густафссона.

– А вдруг UFC дойдет до того, что партер будет ограничен одной минутой. Ты бы в таком случае продолжил там выступать?

– Я бы продолжил. Я бы из UFC в другие организации не стал бы переходить. Потому что знаю, что как проходит в других организациях, как они там все проводят. С другой стороны, мы должны уважать решения UFC, потому что столько лет они на ходу, это просто локомотив всего этого.

Может, мы до конца не понимаем, как это все происходит. И это единственная организация в мире, которая зарабатывает, которая платит бойцам огромные гонорары, где больше всего бойцов. И если мы будем рассуждать так, как мы хотим, может, завтра оно даже не будет работать. Думаю, у них есть свое видение, они больше понимают.

– Но, полагаю, непродление Рината Фахретдинова тебя удивило.

– Да, удивило, конечно. Но, видите... Ринат – хороший боец, с хорошими навыками, но UFC нужны бойцы, которых они смогут продать, на которых они смогут заработать. Ринат просто выходил, побеждал...

Я уже даже ребятам в зале говорю: «UFC не нужны пацаны, которые просто всех выигрывают и молчат. Учите английский. Научитесь себя продавать, научитесь быть интересными публике. Вся Америка обожает рестлинг – WWE. Мы понимаем, что там происходит, как там все организовывается. Но они любят шоу. И из-за этого нужно просто научиться делать шоу», – сказал Махачев.

Ринат Фахретдинов покинул UFC. Ему не предложили новый контракт

Махачев – об Усмане: «Он борется, хорошо бьет. В физической силе мне не уступает. Может, где-то даже и лучше»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРинат Фахретдинов
logoИслам Махачев
полусредний вес (MMA)
logoMMA
logoUFC
WWE
