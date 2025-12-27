Махачев – об Усмане: «Он борется, хорошо бьет. В физической силе мне не уступает. Может, где-то даже и лучше»

Ислам Махачев рассказал, почему считает Камару Усмана достойным соперником.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев рассказал, почему считает Камару Усмана достойным соперником для первой защиты пояса.

Махачев завоевал титул в ноябре, когда победил Джека Делла Маддалену судейским решением.

– Ты недавно сказал, что Камару, хоть ему уже и 38 лет, переедет Моралеса и Пратеса. А почему?

– Потому что опыта побольше. И вы же видели последний бой Камару – когда он выиграл у Бакли. Пацан был одним из претендентов, надежды на него возлагали. Но Камару его переехал – и просто забыли про него. Так же и с этими пацанами. Они еще молодые, и я думаю, что Камару так же на опыте их переедет.

– Ты назвал Усмана самым неудобным соперником для себя. Исходя из чего он самый неудобный?

– Потому что борется, хорошо бьет. Из-за этого. Практически стили одинаковые. В физической силе он мне не уступает. Может, где-то и лучше. Это будет конкурентный бой.

– Фанаты видят самым опасным соперником для тебя Шавката Рахмонова...

– Если Шавкат вернется, я не думаю, что ему кто-то сейчас даст бой за пояс. Если поставят его – вообще нет никаких проблем. Но человек больше года не дрался. Наверное, надо что-то выиграть, чтобы выйти на бой за пояс, – сказал Махачев.

