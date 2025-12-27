12

Мовсару Евлоеву угрожали увольнением за отказ драться с Мерфи в Рамадан (Давид Багдасарян)

Мовсару Евлоеву угрожали увольнением за отказ драться с Лероном Мерфи в Рамадан.

UFC пригрозил увольнением Мовсару Евлоеву, если тот откажется драться с Лероном Мерфи в Рамадан. Об этом рассказал комментатор Давид Багдасарян.

Напомним, что Евлоев предложил Мерфи провести поединок на январском турнире UFC 325. Позже появилась информация, что бой перенесут на турнир в Лондоне, который состоится в марте.

«Справедливый претендентский бой (если не брать в расчет, что обоих уже сейчас кинули с титульником). Но вопрос, который витал в воздухе: как Евлоев на это согласился? Неужели не пытались пробить другую дату? Это же надо провести заключительную часть лагеря в Рамадан. Ответ я узнал сегодня.

Мовсару не оставили выбора, и бой на эту дату с Мерфи не был предметом обсуждений. Как мне только что рассказали, после переговоров с UFC Али Абдель-Азиз сообщил Евлоеву, что в случае отказа от поединка Мовсара могут уволить из организации», – написал Багдасарян в личном телеграм-канале.

Евлоев (19-0) в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда выиграл у Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей. Он идет на серии из девяти побед в UFC.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Captain Hardcore
