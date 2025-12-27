Ислам Махачев: «Думаю, что подерусь после Рамадана – апрель-июнь. Если поставят в Белый дом, то подожду»
Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев рассказал, когда может состояться его следующий поединок.
– Когда твой следующий бой?
– Не знаю. Но мне в январе предлагали. Январь – это невозможная дата. Я был три месяца в кемпе, а мне позвонили в декабре и спросили: «Будешь драться в январе?» Я ответил: «Тогда я уже опаздываю. Если буду драться в январе, то мне уже надо выезжать на кемп. Нет, в январе я точно не буду драться». Думаю, точно подерусь после Рамадана – апрель, май, июнь. Любая дата. Если захотят поставить в Белый дом, то подожду. Если нет – то можно подраться пораньше.
– А какого соперника предлагали на январь?
– Мне не сказали, кто. Но, думаю, против [Майкла] Моралеса. Имени мне не сказали, а просто спросили: «Будешь драться в январе или нет?» – заявил Махачев.
В последний раз Махачев дрался в ноябре, когда победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем весе.
