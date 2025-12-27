  • Спортс
  Ислам Махачев: «Думаю, что подерусь после Рамадана – апрель-июнь. Если поставят в Белый дом, то подожду»
Ислам Махачев: «Думаю, что подерусь после Рамадана – апрель-июнь. Если поставят в Белый дом, то подожду»

Ислам Махачев рассказал, когда может состояться его следующий поединок.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев рассказал, когда может состояться его следующий поединок.

– Когда твой следующий бой?

– Не знаю. Но мне в январе предлагали. Январь – это невозможная дата. Я был три месяца в кемпе, а мне позвонили в декабре и спросили: «Будешь драться в январе?» Я ответил: «Тогда я уже опаздываю. Если буду драться в январе, то мне уже надо выезжать на кемп. Нет, в январе я точно не буду драться». Думаю, точно подерусь после Рамадана – апрель, май, июнь. Любая дата. Если захотят поставить в Белый дом, то подожду. Если нет – то можно подраться пораньше.

– А какого соперника предлагали на январь?

– Мне не сказали, кто. Но, думаю, против [Майкла] Моралеса. Имени мне не сказали, а просто спросили: «Будешь драться в январе или нет?» – заявил Махачев.

В последний раз Махачев дрался в ноябре, когда победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем весе.

Хабиб Нурмагомедов: «Не хотел бы, чтобы Махачев дрался в Белом доме»

Махачев – о следующем поединке: «Планируется большой турнир в Белом доме – может, первый и последний. Надо хотя бы месяц посмотреть, каким будет мой вес»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Спорт-Экспресс»
