Юрайя Фейбер: «Топурия может стать чемпионом в трех категориях. Он обладает какой-то сумасшедшей мощью»

Бывший боец UFC Юрайя Фэйбер считает, что Илия Топурия может стать чемпионом в трех весовых категориях.

«Кто способен завоевать три пояса в разных дивизионах? Илия Топурия. Этот парень обладает отличным набором навыков и какой-то сумасшедшей мощью, которая, на мой взгляд, способна переноситься и в более высокие весовые категории. Когда ты поднимаешься или опускаешься вниз – а я сам через это проходил – ты сталкиваешься с разными задачами.

Я был чемпионом мира в полулегком весе, претендентом в легчайшем. Когда ты легче – ты немного быстрее, когда тяжелее – немного сильнее. Но в конечном счете все сводится к технике, силе воли и бойцовскому духу. И, как мне кажется, у Ильи сейчас есть все это», – сказал Фэйбер.

Илия Топурия в последний раз выступал в конце июня, когда нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде в поединке за пояс чемпиона в легком весе.

