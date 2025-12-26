  • Спортс
2

Юрайя Фейбер: «Топурия может стать чемпионом в трех категориях. Он обладает какой-то сумасшедшей мощью»

Юрайя Фейбер считает, что Илия Топурия может стать чемпионом в трех категориях.

Бывший боец UFC Юрайя Фэйбер считает, что Илия Топурия может стать чемпионом в трех весовых категориях.

«Кто способен завоевать три пояса в разных дивизионах? Илия Топурия. Этот парень обладает отличным набором навыков и какой-то сумасшедшей мощью, которая, на мой взгляд, способна переноситься и в более высокие весовые категории. Когда ты поднимаешься или опускаешься вниз – а я сам через это проходил – ты сталкиваешься с разными задачами.

Я был чемпионом мира в полулегком весе, претендентом в легчайшем. Когда ты легче – ты немного быстрее, когда тяжелее – немного сильнее. Но в конечном счете все сводится к технике, силе воли и бойцовскому духу. И, как мне кажется, у Ильи сейчас есть все это», – сказал Фэйбер.

Илия Топурия в последний раз выступал в конце июня, когда нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде в поединке за пояс чемпиона в легком весе.

Илия Топурия: «Кто сложнее для меня – Махачев или Царукян? Никто. Чувствую, что превосхожу всех по уровню навыков, знаний, храбрости и смелости»

Двалишвили и Топурия провели спарринг по боксу в Мадриде

