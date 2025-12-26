Шаблий – о главном событии года в российских ММА: «Ян вернул пояс в бою с доминирующим чемпионом»
Боец легкого дивизиона PFL Александр Шаблий назвал главное событие года в российских ММА.
– Какое событие можно назвать главным в 2025 году в российских ММА?
– Петр Ян смог вернуть себе пояс в бою с доминирующим чемпионом. Статус Мераба придает победе Яна огромную значимость. Несмотря на то, что у нас еще Ислам Махачев стал двойным чемпионом в этом году, все же Петр выделяется. Двалишвили был в тройке лучших бойцов UFC независимо от весовой категории.
Хочется отметить еще Вадима Немкова. Он смог вернуться и забрать пояс в тяжелом весе против крепкого соперника. Думаю, что впереди его ждет Фрэнсис Нганну. И в случае победы над ним, Вадим откроется по‑другому для аудитории, о нем узнает много людей, – сказал Шаблий.
Титульный поединок между Яном и Двалишвили состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.
Петру Яну подарили Mercedes после победы над Двалишвили