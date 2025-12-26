Иноуэ оказался тяжелее Пикассо перед поединком в Эр-Рияде
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась церемония взвешивания перед турниром The Ring V: Night of the Samurai, в главном событии которого Наойя Иноуэ встретится с Аланом Давидом Пикассо.
Иноуэ показал на весах 55,1 кг. Вес Пикассо – 54,9 кг.
Турнир пройдет 27 декабря. Начало – в 12:00 по московскому времени.
Турнир в Эр-Рияде Night of the Samurai: Иноуэ – Пикассо и другие бои
