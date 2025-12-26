Опубликован официальный постер UFC 325. Турнир возглавит титульный реванш между Волкановски и Лопесом
Опубликован официальный постер UFC 325.
UFC представил официальный постер 325-го номерного турнира.
Ивент состоится в ночь на 1 февраля в Сиднее (Австралия). В главном событии пройдет реванш за пояс чемпиона UFC в полулегком весе между Александром Волкановски и Диего Лопесом.
В соглавном событии подерутся бойцы легкого дивизиона Дэн Хукер и Бенуа Сен-Дени.
Александр Волкановски: «Евлоев и Мерфи – достойные претенденты. Но в UFC очень хотят, чтобы я подрался с Лопесом»
Алджамейн Стерлинг: «Следующим претендентом должен был стать либо Мерфи, либо Евлоев. Бойцы разочаровываются в индустрии»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
