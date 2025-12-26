Опубликован официальный постер UFC 325. Турнир возглавит титульный реванш между Волкановски и Лопесом

Опубликован официальный постер UFC 325.

UFC представил официальный постер 325-го номерного турнира.

Ивент состоится в ночь на 1 февраля в Сиднее (Австралия). В главном событии пройдет реванш за пояс чемпиона UFC в полулегком весе между Александром Волкановски и Диего Лопесом .

В соглавном событии подерутся бойцы легкого дивизиона Дэн Хукер и Бенуа Сен-Дени .

