Менеджер Анкалаева: «Перейра не слишком стремится драться с Магомедом в третий раз, но мы будем настаивать на этом»

Менеджер Анкалаева расказал о следующем бое.

Ризван Магомедов, менеджер Магомеда Анкалаева , расказал о следующем бое.

«Алекс Перейра не слишком стремится драться с Магомедом в третий раз, но мы будем настаивать на этом. Предварительно Магомеду нужно провести еще один бой, например, против Иржи Прохазки . Это стало бы отличной подготовкой к новому титульному бою.

Анкалаев уже зачистил почти весь дивизион, он из топ-15 уже человек 10 побил. Думаю, мы в одной победе от титульного поединка. Было бы логично посмотреть бой Магомеда и Прохазки, они еще не встречались. Иржи добыл фееричную победу в последнем бою», – сказал Магомедов.

Анкалаев в октябре проиграл техническим нокаутом Алексу Перейре в реванше и потерял чемпионский титул.

Али Абдель-Азиз: «Думаю, увидим Анкалаева в июне следующего года»