Хабиб встретился с Ибрагимовичем: «Ланч со Златаном»

Хабиб встретился с Ибрагимовичем.

Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим футболистом «Интера», «Барселоны», «Милана», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и других клубов Златаном Ибрагимовичем.

«Ланч со Златаном», – подписал фото Хабиб.

Ибрагимович завершил карьеру летом 2023-го.

