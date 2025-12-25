Хабиб встретился с Ибрагимовичем: «Ланч со Златаном»
Хабиб встретился с Ибрагимовичем.
Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим футболистом «Интера», «Барселоны», «Милана», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и других клубов Златаном Ибрагимовичем.
«Ланч со Златаном», – подписал фото Хабиб.
Ибрагимович завершил карьеру летом 2023-го.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: телеграм-канал Хабиба Нурмагомедова
