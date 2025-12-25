Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring, Бивол – четвертый

Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.

Рейтинг обновили после решения Теренса Кроуфорда завершить карьеру.

Топ-10 :

