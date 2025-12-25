Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring, Бивол – четвертый
Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.
Рейтинг обновили после решения Теренса Кроуфорда завершить карьеру.
Топ-10:
Александр Усик (Украина)
Наойя Иноуэ (Япония)
Джесси Родригес (США)
Дмитрий Бивол (Россия)
Артур Бетербиев (Россия)
Дзюнто Накатани (Япония)
Шакур Стивенсон (США)
Давид Бенавидес (США)
Дэвин Хейни (США)
Оскар Коллацо (Пуэрто-Рико)
Уайлдер – о вызове Усика: «Это показывает, какой Александр человек»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
