Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring, Бивол – четвертый

Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.

Рейтинг обновили после решения Теренса Кроуфорда завершить карьеру.

Топ-10:

  1. Александр Усик (Украина)

  2. Наойя Иноуэ (Япония)

  3. Джесси Родригес (США)

  4. Дмитрий Бивол (Россия)

  5. Артур Бетербиев (Россия)

  6. Дзюнто Накатани (Япония)

  7. Шакур Стивенсон (США)

  8. Давид Бенавидес (США)

  9. Дэвин Хейни (США)

  10. Оскар Коллацо (Пуэрто-Рико)

Уайлдер – о вызове Усика: «Это показывает, какой Александр человек»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
